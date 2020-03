Coronavirus, Conte in videocall con le famiglie della zona rossa

Milano, 29 feb. (askanews) - "Questa misura restrittiva ci è costata molto, ci è stata suggerita come necessaria dai tecnici e dagli esperti e per noi, ovviamente, è una misura che consideriamo molto penalizzante e non vediamo l'ora di rimuoverla". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in videoconferenza con alcune famiglie del lodigiano, nella zona rossa delineata per arginare il diffondersi dell'infezione da nuovo coronavirus Covid-19. Il premier ha sottolineato che è un "imperativo morale" "non lasciare soli" i cittadini che stanno affrontando i disagi della zona rossa.