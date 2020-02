Coronavirus, Lombardia: 531 positivi e 85 in terapia intensiva

Milano, 28 feb. (askanews) - Milano, 28 feb. (askanews) - Sono 531 i casi di positività al Coronavirus in Lombardia. Il dato è stato comunicato in conferenza stampa a Milano. In ospedale ci sono 235 persone; in terapia intensiva sono ricoverati 85 pazienti. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha spiegato che nei giorni dell'emergenza sono stati eseguiti 4.835 tamponi, di questi il 75% è risultato negativo, l'11% positivo e il 14% si sta processando in queste

ore.