Usa 2020, Joe Biden favorito alle primarie dem in South Carolina

Conway (Arkansas, Stati Uniti), 28 feb. (askanews) - Joe Biden conta su un forte sostegno tra gli elettori afro-americani in South Carolina, dove l'ex presidente americano è dato come favorito nelle primarie in programma sabato, subito seguito da Bernie Sanders, stando a un ultimissimo sondaggio della Cbs. Potrebbe essere questa l'ultima chance di Biden per battere il rivale Sanders prima del Super Tuesday martedì 3 marzo in 10 Stati.

Alle primarie in South Carolina gli afroamericani saranno infatti il gruppo democrafico che avrà più voce in capitolo, dato che contano il 60% degli elettori democratici nello Stato del sud.

Tra i 10 Stati del Super Tuesday c'è anche l'Arkansas, dove Biden ha incontrato i suoi sostenitori giovedì.

"É stato fantastico, mi ha attratto, l'ho identificato come un indipendente per la maggior parte del tempo - racconta questa studentessa universitaria, Lindsey Johnson, 20 anni - poi sono venuta qui e ho cambiato la mia idea su tutto e mi piace quello che ha da dire, quello che ha detto. Penso che sarà un grande presidente una volta che supera le primarie".

"Amo Joe, ma amo anche molti altri candidati democratici e non sarà l'ultimo che andrò a vedere. Se vincerà lui, sarò comunque contento", ha detto questo insegnante Amondre Johnson, 30 anni.

"Sono venuta dal Maryland, che è uno Stato democratico, in South Carolina, che è uno Stato repubblicano. Mi sembra che le persone in South Carolina non prendano sul serio i democratici, credono che i loro candidati siano migliori per questo paese e io non sono d'accordo, quindi sono qui per sentire di nuovo Biden e sentire cosa dice".