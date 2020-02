Il Museo della Scienza di Milano lancia #storieaportechiuse

Milano, 27 feb. (askanews) - Il Museo della Scienza e della tecnologia di Milano lancia #storieaportechiuse format digitale per continuare a dialogare con il pubblico attraverso racconti, visite virtuali e approfondimenti su temi di attualità scientifica anche nei giorni di chiusura al pubblico per la crisi generata dal nuovo coronavirus Covid-19.

Lo ha spiegato in un videomessaggio il direttore, Fiorenzo Galli.

Seguendo le disposizioni delle Autorità, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci non è accessibile al pubblico dalle 15 di domenica 23 febbraio, fino a nuovo provvedimento.

#storieaportechiuse racconta il Museo e le sue collezioni attraverso le parole dei Curatori e del Direttore che sveleranno i segreti degli oggetti iconici, accompagneranno virtualmente i visitatori alla scoperta delle esposizioni con delle visite guidate online, risponderanno alle domande durante dirette streaming interattive dalle Gallerie Leonardo, dall interno del sottomarino Toti e dall area Spazio, approfondiranno tematiche inerenti alle diverse sezioni museali, a temi di attualità scientifica e ai laboratori interattivi con delle pillole video e sveleranno storie e curiosità come la nascita dell Amuchina, l affascinante viaggio del treno La Valigia delle Indie o ancora dell amore nato sul transatlantico Conte Biancamano.

"L emergenza dovuta al nuovo coronavirus - ha detto Galli - ha determinato alcune limitazioni, fra queste ad oggi anche la chiusura dei musei. Anche il nostro Museo quindi non è accessibile. Ma ciò non vuol dire che vogliamo fermarci e interrompere il dialogo con la cittadinanza; questo dialogo è sempre stato per noi una priorità assoluta.

In linea con la nostra missione, intendiamo svolgere un ruolo attivo nella nostra comunità che necessita, ora più che mai, di chiarezza scientifica e dell importanza di affidarsi a fonti autorevoli. È fondamentale per noi utilizzare modi diversi per restare insieme. Per questo stiamo ampliando i nostri contenuti digitali .

Se le persone non possono venirci a trovare, saremo noi ad andare da loro con il progetto #storieaportechiuse, un appuntamento giornaliero fatto di curiosità, approfondimenti e storie di tecnologia e scienza. Sono inoltre convinto che le attuali difficoltà ci faranno ritornare alla normalità più forti di prima. Ne è un esempio l opportunità del telelavoro che stiamo sperimentando in questi giorni e che, se diventerà abituale, ci porterà enormi vantaggi per la mobilità, per chi vive lontano dal luogo di lavoro, per chi ha disagi fisici temporanei o cronici, per situazioni familiari complesse. E tutto ciò avrebbe un impatto positivo per l ambiente".

A partire da giovedì 27 febbraio, #storieaportechiuse sarà online tutti i giorni sui canali Facebook, Twitter e Instagram del Museo, fino alla riapertura al pubblico. Il format rimarrà anche in seguito un appuntamento fisso che sarà proposto con cadenza settimanale tutti i lunedì, giorno di chiusura, raccontando il dietro le quinte del Museo, i nuovi progetti, mostrando archivi, depositi, collezioni inedite e allestimenti in corso.