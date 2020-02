Coronavirus, Borrelli (P. Civile): 40 guariti, 528 contagiati

Roma, 27 feb. (askanews) - Trentasette persone guarite, 528 i contagiati. E' il bilancio tracciato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel tradizionale punto stampa giornaliero sul coronavirus.

"Vorrei cominciare con una buona notizia. Dalla Regione Lombardia è arrivata comunicazione di 37 persone guarite. In Lombardia, dunque, abbiamo complessivamente 305 persone contagiate, 37 guarite. In totale abbiamo 528 persone positive, di queste 474 sono in assistenza. La stragrande maggioranza, 278 persone, sono in isolamento domiciliare e non hanno bisogno di cure e ricoveri; 190 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. 40 i guariti (37 in Lombardia e 3 nel Lazio).

Ecco la ripartizione regionale: 305 Lombardia, 98 Veneto, 97 Emilia Romagna, 11 Liguria, 3 Lazio, 3 Sicilia, 2 Toscana, 2 Campania, 2 Piemonte, 1 Abruzzo, 1 Bolzano.