Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): non serve corsa a mascherine

Roma, 27 feb. (askanews) - "Al momento attuale non c'è necessità di fare una corsa alle mascherine e vorrei dire che proprio ieri il centro europeo per il controllo alle malattie ha ridefinito un modello di ridefinizione di caso di Covid19 che riporta la necessità di isolare e trattare da un lato i pazienti sintomatici, dall'altro di non fare dei test al di fuori dei sintomi. Questo è importante perché permetterà all'Italia di avere un metro per misurare l'epidemia che è uguale a quello degli altri Paesi". Lo ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito in conferenza alla stampa estera.

"In Italia - ha detto - abbiamo fatto più tamponi degli altri. Il Paese è unito anche nel controllare e conoscere strumenti per definire l'epidemia. Ma tamponi solo ai sintomatici".