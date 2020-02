Coronavirus, Lodi deserta: le immagini della zona rossa

Roma, 27 feb. (askanews) - Lodi è deserta. Da queste immagini diffuse dai carabinieri, si vedono strade vuote della cittadina nella zona epicentro del focolaio in Italia del coronavirus.

Intanto la Procura di Lodi ha avviato un'indagine esplorativa per far luce sulla diffusione del virus e sulla gestione dell'emergenza da parte degli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi. Il fascicolo è stato aperto con l'obiettivo di "accertare eventuali responsabilità nella gestione di quello che allo stato sembra essere il paziente zero del più grosso focolaio dell'epidemia".