Impatto economico da coronavirus, Conte promette altri fondi

Roma, 25 feb. (askanews) - "Questo paese deve continuare a marciare, anzi a correre, però è chiaro che abbiamo già iniziato a svolgere un'attività istruttoria e individuato alcune prime misure per quanto riguarda l'impatto economico più diretto": lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, al termine della riunione con le Regioni sul Coronavirus.

"Abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti, dei tributi, delle ritenute fiscali, per quanto riguarda cittadini e imprese nella zona 'rossa', quegli epicentri che abbiamo individuato, quei focolai del coronavirus", ha aggiunto.

"Siamo consapevoli che l'impatto diretto del coronavirus sarà maggiore, richiede delle misure molto più incisive, abbiamo stanziato delle prime somme, a caldo 20 milioni, ma torneremo con altre misure e altri stanziamenti", ha proseguito.

"Avevo parlato da una cura da cavallo, di una terapia d'urto, stiamo varando delle misure per il rilancio del nostro sistema economico e produttivo, anzi questa emergenza sanitaria ci dà maggior forza, maggior rigore, ci infonde maggiore determinazione per un piano di misure straordinarie per il rilancio del nostro sistema produttivo. Lo faremo, ci riusciremo, chiameremo a raccolta tutte le forze del paese, tutti insieme riusciremo a dimostrare come da un'emergenza il sistema Italia sa uscire a testa alta, agli occhi del mondo", ha concluso.