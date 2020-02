Coronavirus, Fontana: non tanto pericoloso, poco più di influenza

Milano, 25 feb. (askanews) - "Una situazione difficile, ma non così tanto periciolosa". Usa parole rassicuranti il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in una informativa al Consiglio regionale sull'emergenza Coronavirus, in cui ha anche detto che si tratta di poco più di un'influenza. "Stiamo cercando di far capire che questa è una situazione difficile, ma non così tanto pericolosa. Il virus è molto aggressivo nella diffusione, ma nelle conseguenze lo è molto meno". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in una informativa al Consiglio regionale sull'emergenza Coronavirus. Fontana ha citato le parole di "tecnici" secondo cui si tratta "poco più di una normale influenza".

Fontana ha ricordato che le persone che purtroppo sono decedute sono molto anziane o con patologie pregresse importanti. "Non bisogna preoccuparsi, bisogna seguire le indicazioni", ha ribadito il governatore che ha rivendicato la bontà delle scelte fatte dalla Regione.

Sicuramente secondo Fontana l'impatto economico per la regione è fortissimo: "Questa è un'ulteriore botta alla nostra economia. Abbiamo chiesto al governo di aiutare imprenditori, gli esercizi commerciali che subiranno un grave danno da questa situazione. Il governo almeno a parole si è impegnato".

Oggi è previsto un incontro al ministero dello Sviluppo Economico a Roma per ideare un piano di sostegno alle imprese.