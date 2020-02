Coronavirus, una cinquantina i contagi tra Lombardia e Veneto

Roma, 22 feb. (askanews) - Il numero dei casi di contagio da coronavirus in Italia sono in continuo aumento, se ne contano finora almeno una cinquantina tra Lombardia (39) e Veneto (12). Due le vittime confermate in queste regioni: una donna di 75 anni di Casalpusterlengo, che aveva fatto visita al pronto soccorso di Codogno e Adriano Trevisan, 78 anni, di Vo' Euganeo, paese in provincia di Padova sottoposto a isolamento come il vicino comune di Teolo e come i 10 comuni del Lodigiano, dove le autorità hanno invitato a non uscire di casa.

Contagiati anche i familiari dell'anziano, come ha confermato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia:

"Confermo che abbiamo altri 7 casi positivi, tra cui due famigliari del signore Trevisan, la moglie e la figlia, da quello che ci risulta. Stiamo continuando con le verifiche dei contatti più ravvicinati dei contagiati, resta il fatto che stiamo parlando di un virus che ha una bassa letalità, purtroppo la letalità ce l'ha nelle persone che hanno già una salute pregiudicata o altre patologie".

Risulta invece stabile il manager 38enne di Codogno, in provincia di Lodi, presumibilmente contagiato il primo febbraio dopo una serata con un collega rientrato dalla Cina (il quale ha detto di essere sempre stato bene). Tra i contagiati in Italia, ci sono 2 casi risultati positivi nel veneziano e uno a Cremona.

Intanto all'alba è atterrato a Pratica di Mare l'aereo dell'aeronautica che ha riportato in Italia i 19 connazionali che erano sulla nave Diamond Princess.