La nuova presidente del Pd Valentina Cuppi ringrazia le Sardine

Roma, 22 feb. (askanews) - Su proposta del segretario dem, Nicola

Zingaretti, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi è stata eletta presidente del Pd. Nessun voto contrario alla sua elezione nel corso dell'Assemblea del Partito democratico a Roma, tutti favorevoli, una sola astensione.

"La proposta che io vi voglio avanzare è quella di una donna, di una giovane donna, appassionata di politica. L'altro grande elemento, motivo che mi ha spinto a fare questa proposta, è quella di proporre a tutti voi una sindaca, un'amministratrice", ha spiegato.

"Avere una presidente sindaca, dopo un segretario presidente di Regione è un segnale non di umiliazione di altre figure ugualmente importanti, però di un'attenzione che vogliamo dare alla concretezza della vita delle persone unita all'indirizzo politico"

Zingaretti ha ricordato che Cuppi si è avvicinata da poco al Pd, ma questo - ha detto - per noi è motivo di successo. Cuppi, 37 anni, nel suo intervento ha ringraziato le Sardine:

"La voglia di incontrarsi di far sentire le proprie voci, l'abbiamo vista in tante piazze, in tante manifestazioni organizzate dalle Sardine, che dobbiamo davvero ringraziare, perchè sono riuscite a fare emergere con forza dirompente la voglia di partecipazione delle persone", ha affermato la neo-presidente del Pd.