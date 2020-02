Regionali Toscana, Giani: io scelto dal basso dal centrosinistra

Firenze, 21 feb. (askanews) - "Noi abbiamo scelto il candidato, il sottoscritto, dal basso, attraverso le consultazioni, un lavoro anche se vogliamo di mediazioni fra posizioni politiche e culturali, mentre il centrodestra lo tirerà fuori nelle ultime settimane sulla base di un mercato che ci sarà fra l'appartenenza ai partiti di Berlusconi, di Salvini e della Meloni". Così Eugenio Giani, candidato presidente alle Regionali in Toscana per il centrosinistra, a margine di un'iniziativa elettorale a Scandcci (Firenze). "Come fa poi un burattino del genere, espresso da un segretario nazionale, a fare gli interessi della Toscana? Di fronte ad una inevitabile dialettica che ci sarà sempre fra Firenze e Roma, fra le regioni ed il livello nazionale, io farò gli interessi dei toscani, lui farà gli interessi che gli dicono da Roma".