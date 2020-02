"La concessione del telefono" di Camilleri evento al cinema

Roma, 20 feb. (askanews) - Arriva per la prima volta al cinema "La concessione del telefono", nuovo film della collection evento "C'era una volta Vigata", uno dei capolavori di ironia di Andrea Camilleri, tratto dall omonimo romanzo (edito da Sellerio).

Diretto da Roan Johnson e interpretato da Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Corrado Guzzanti e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, sarà nelle sale italiane per un anteprima esclusiva solo il 17 e 18 marzo e prossimamente su Rai1.

La storia racconta di Pippo Genuardi, nato a Vigàta il 3 settembre 1856, commerciante di legnami, abile nel cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando la figlia dell uomo più ricco di Vigàta, ma non è così. Spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno, napoletano paranoico e complottista, per chiedere l'installazione di una linea telefonica tra il suo magazzino e l'abitazione del suocero, mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi in un folle concatenarsi di eventi improbabili.

"La concessione del telefono", una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it.