Colpo alla famiglia mafiosa dell'Arenella, 8 arresti a Palermo

Palermo, 18 feb. (askanews) - Un nuovo duro colpo è stato inferto a Cosa nostra dalla DIA di Palermo che ha arrestato 8 persone nell'ambito dell'operazione White Shark che ha visto coinvolta la famiglia mafiosa dell'Arenella. Per sette di loro si sono aperte le porte del carcere; per uno sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le indagini si sono in buona parte concentrate su Gaetano Scotto e suo fratello Francesco Paolo. In particolare, il primo di recente è stato destinatario di un "avviso di conclusione indagini" in un'inchiesta per l'identificazione dei mandanti e degli esecutori materiali del duplice omicidio dell'agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio avvenuto a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989.

Gaetano Scotto, subito dopo l'uscita dal carcere, aveva ripreso la guida della famiglia mafiosa dell'Arenella, una delle più rappresentative del mandamento di Palermo-Resuttana, capeggiato dai fratelli Madonia.

Nonostante il ricorso ad un atteggiamento prudente, Scotto era divenuto il referente per la risoluzione di ogni tipo di problema prospettatogli dalla popolazione del quartiere;

Sono stati poi documentati rapporti con soggetti italo-americani, rappresentanti delle più potenti famiglie di Cosa nostra d'Oltreoceano, già oggetto di indagini da parte di F.B.I. e D.E.A. La DIA ha proceduto infine al sequestro preventivo del White club, un pub alla moda all'interno del rimessaggio "Marina Arenella" di Palermo.