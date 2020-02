Il Presidente Mattarella ha consegnato le onorificenze Omri

Roma, 17 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lunedì 17 febbraio 2020, nel corso di una cerimonia al Quirinale ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite "motu proprio" il 20 dicembre 2019 ai cittadini italiani distintisi per atti di eroismo, impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, attività in favore della coesione sociale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente.

Tra i premiati anche il pilota disabile Paolo Pocobelli, 48 anni di Milano, nominato Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Nonostante la disabilità - si legge nella motivazione - non ha mai rinunciato al sogno di volare: è stato il primo paraplegico in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo (sportiva, privata e commerciale) e, nel 1993, ha fondato l'Associazione 'Ali per tutti' per permettere ai portatori di handicap di prendere il brevetto per guidare velivoli ultraleggeri o di aviazione generale con piccole modifiche strutturali".

Nominati cavalieri dell Ordine al Merito della Repubblica Italiana, inoltre, gli atleti paralimpici Giacomo Perini, 23 anni di Roma e Pompeo Barbieri, 25 anni di San Giuliano di Puglia (CB).