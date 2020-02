"Oltre la magia", trailer italiano del nuovo film Disney e Pixar

Roma, 17 feb. (askanews) - Disney e Pixar hanno rilasciato il trailer italiano del nuovo film "Onward - Oltre la magia", nelle sale italiane dal prossimo 5 marzo.

Il cast di voci della versione italiana comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l acclamato "Monsters University" del 2013, "Onward - Oltre la Magia" è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po di magia.

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.