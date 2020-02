Coronavirus, a Hong Kong uomini armati rubano carta igienica

Roma, 17 feb. (askanews) - Ad Hong Kong uomini armati hanno messo a segno una rapina e sono fuggiti con centinaia di rotoli di carta igienica da un supermercato nel distretto di Mong Kok, per un valore commerciale di oltre mille dollari hongkonghesi (circa 118 euro circa).

I rotoli di carta igienica stanno iniziando a scarseggiare a Hong Kong perché la popolazione, in preda al panico per l'emergenza del nuovo coronavirus, ha iniziato a fare scorte di cibo e generi di prima necessità. I negozi in tutta la città hanno visto le forniture esaurirsi rapidamente, con lunghe code che si formano quando arrivano nuovi stock. Secondo la polizia uomini armati di coltello hanno minacciato e derubato un fattorino che stava consegnando, fuori dal supermarket. Secondo i media locali due di loro sarebbero stati arrestati e alcuni dei rotoli rubati recuperati.