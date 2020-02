Coronavirus, primo caso in Africa. L'Oms: importante informare

Roma, 15 feb. (askanews) - L'organizzazione Mondiale della Sanità conferma il primo caso di coronavirus in Africa dopo l'annuncio del ministero della Salute egiziano. Il paziente è stato messo in quarantena in isolamento in ospedale e non è egiziano, ha dichiarato il ministero senza però fornire la sua nazionalità.

"Abbiamo avuto il primo caso nel continente africano in Egitto - ha detto Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'OMS per l'Africa - prima non c'erano stati altri casi, nonostante diversi allarmi". "E' davvero importante - ha aggiunto - che le persone siano informate in tutti i paesi, prima di tutto per conoscere il rischio, poi per evitare il panico. La gente deve sapere come evitare di essere contagiata e come migliorare la propria igiene quotidiana".

E sui controlli per prevenire altri contagi ha spiegato: "Per quanto riguarda gli ingressi nel Paese, in particolare negli aeroporti, ci sono controlli su tutti i passeggeri provenienti dalla Cina".