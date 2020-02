Perù, matrimonio collettivo in spiaggia per 95 coppie

Roma, 15 feb. (askanews) - Un "sì, lo voglio" in coro. "Matrimonio collettivo" per 95 coppie che hanno deciso di giurarsi amore eterno insieme nel giorno di San Valentino su una famosa spiaggia di Sobrillas a Chorillos (Lima), in Perù.

Installato un maxi-tendone per proteggere tutti dal sole, il comune ha regalato agli sposi un televisore da 65 pollici.

La coppia più giovane aveva 18 anni ma c'era anche qualcuno un po' più attempato come una coppia che ha deciso di sposarsi all'età di 73 anni lei e 82 lui.