Covid-19, la comitiva di turisti cinesi lascia lo Spallanzani

Roma, 13 feb. (askanews) - È stata dimessa dallo Spallanzani la comitiva di turisti dalla Cina. Lo ha annunciato la Regione Lazio che ha diffuso un video di alcune delle 20 persone che festeggiano la fine della quarantena nella struttura ospedaliera di Via Portuense a Roma.

La comitiva era stata in contatto con la coppia di connazionali risultata positiva al test coronavirus ed era stata intercettata in pullman verso Cassino, in provincia di Frosinone, e scortata allo Spallanzani. Dopo 14 giorni di osservazione non hanno presentato "alcun sintomo" e "sono risultati tutti ripetutamente negativi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus".