Dal creatore di Shrek arriva al cinema "Le Avventure di Wuba"

Roma, 12 feb. (askanews) - Dal 12 marzo arriva al cinema un simpatico mostriciattolo, Wuba. Diretto da Raman Hui, creatore di "Shrek", avventura, azione e fantasy nel film "Le Avventure di Wuba".

"Volevamo portare in scena una creatura adorabile - ha dichiarato il regista. Quando lo vedi, vuoi abbracciarlo. Volevamo che fosse espressivo così da riuscire a comunicare emozioni diverse".

In un mondo fantastico dove convivono mostri e umani, Wuba è in pericolo perché il sovrano dei mostri vuole catturarlo. Per questo è costretto a fuggire e ad avventurarsi in un viaggio che si rivelerà ricco di sorprese e colpi di scena e che gli farà incontrare tanti nuovi amici, mostri e umani. Ma oltre all'avventura e alle battaglie spettacolari, c'è tanta tenerezza e umanità: "È un film sulla tolleranza. Contro il pregiudizio - ha detto ancora Raman Hui - se ami qualcuno, non importa da dove venga e quali siano le sue condizioni. Puoi sempre amarlo".