Ecco l'uomo del catering, imprenditore grazie al microcredito

Roma, 11 feb. (askanews) - Si fa un gran parlare di autoimprenditorialità in questi mesi, partendo dal fatto che imprenditorialità e lavoro autonomo sono due strumenti fondamentali per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'imprenditoria femminile e quella giovanile, ad esempio, sono fortemente sostenute dal panorama normativo esistente. Altri individui, appartenenti ad altre fasce della popolazione hanno invece altre frecce al loro arco.

Carlo Folino è una case history perfetta in questo senso: divenuto un nome importante nella ristorazione romana, senza una storia tradizionale da ristoratore.

"Io ero un ex dipendente comunale. Sono andato in pensione per cause di malattia, ma essendo giovane mi sono ricreato un attività e la prima attività che abbiamo fatto, è un altra società che si occupa di organizzazione di eventi. Abbiamo parchi giochi per bambini; facciamo concerti musicali; abbiamo materiali per le feste quali gazebo, gruppi elettrogeni, sedie, tavoli e quant altro. Poi è nata circa due anni e mezzo fa l idea di gettarsi sulla ristorazione. Da lì abbiamo iniziato a fare il catering, abbiamo creato quest altra società dove abbiamo dovuto prendere giustamente personale e quant altro".

Folino è uno dei coraggiosi che in mezzo ad una giungla di misure poco accessibili, hanno scelto di usufruire del microcredito, ovvero l'accesso a servizi finanziari che in Italia prevede anche una fase di tutoraggio. A sostenerlo Mikro Kapital, leader del microcredito in Italia, che oltre a concedergli un finanziamento, lo ha seguito offrendogli secondo le sue parole, una certezza maggiore, non soltanto per la somma concessa, ma anche con l'analisi della proposta di business.

"Perché ci è stato permesso di affrontare anche delle spese immediate che comunque andavano affrontate. Un conto è avere un budget tranquillo, che poi nel tempo ridai a lungo termine. Un conto è non avere nulla e investire soldi propri. Non è un attività che si svolge con 1000 euro. Servono soldi veri. Quindi avendo un capitale dato in quel modo, ti senti più sicuro".

Oggi la società di Folino che si chiama Ludus Professional Services vanta contratti con società estere, organizza eventi per lo Stato italiano, per Capannelle - luogo storico dell'ippica - e anche per privati, oltre al food & beverage su due barconi sul Tevere, con clientela internazionale di alto livello.