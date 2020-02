Air Italy in liquidazione, gli aerei restano a terra

Roma, 11 feb. (askanews) - Air Italy finisce in liquidazione. È stato deciso dall'assemblea dei soci della compagnia aerea convocata oggi. "Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato, hanno deciso all unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis".

In questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati da altri vettori, mentre per le date successive i voli saranno riprotetti o rimborsati integralmente.

Di fatto da oggi la flotta di Air Italy, che conta circa 1500 dipendenti, resta a terra. Air Italy, è di proprietà al 51% dell'Aliasarda dell'Aga Khan, mentre di Qatar Airways ne ha assunto il 49%.

Per risolvere la crisi, secondo indiscrezioni, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli starebbe lavorando per congelare la situazione di Air Italy fino a giugno.