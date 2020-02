"Lo Stato dell'Unione": su LaF la miniserie di Hornby e Frears

Roma, 11 feb. (askanews) - Dieci ironiche conversazioni tra i coniugi in crisi Louise e Tom: è "Lo Stato dell'Unione", miniserie in prima assoluta su LaF (Sky 135) in onda da mercoledì 12 febbraio. La serie è stata scritta da Nick Hornby (autore di bestseller come Febbre a 90 , Alta fedeltà, Un ragazzo, due volte nominato all Oscar) e diretta da Stephen Frears (Philomena, Florence, Vittoria e Abdul, due volte nominato all Oscar come Miglior regista per Rischiose Abitudini e per The Queen); al cast dei grandi nomi si aggiungono gli interpreti, Rosamund Pike e Chris O Dowd. "Lo Stato dell'Unione" ha vinto 3 Emmy Awards. I dieci mini episodi per dieci scene da un matrimonio ai tempi della Brexit vengono proposti in un unica serata sulla TV di Feltrinelli nella settimana di San Valentino per ripercorrere la storia della gerentologa Louise e del critico musicale disoccupato Tom, sposati da molti anni e convinti di avere una relazione solida, finché un "piccolo sbaglio" li spinge sull'orlo della rottura.