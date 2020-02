Pirelli HangarBicocca, perfomance sonore nella mostra di Evans

Milano, 11 feb. (askanews) - Domenica 9 febbraio 2020 in Pirelli HangarBicocca il Public Program dedicato a "..the Illuminating Gas" di Cerith Wyn Evans ha proposto al pubblico "..the Amplifying Gas" un live a cura di Pedro Rocha all'interno dello spazio della mostra in dialogo diretto con le opere. La serata, una performance per voce ed elettronica di Keiji Haino preceduta da un opening act di Russell Haswell, ha visto la presenza di due dei musicisti che da tempo appartengono all'universo sonoro dell'artista e che hanno collaborato con lui in più occasioni.