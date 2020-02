Walter Guadagnini presenta il festival Fotografia Europea 2020

Milano, 11 feb. (askanews) - Walter Guadagnini, direttore artistico di Fotografia Europea, festival che va in scena per la XV edizione a Reggio Emilia dal 17 aprile al 24 maggio, ha presntato in anteoriuma ad askanews l'edizione 2020. Un percorso che coinvolge tutta la città tra mostre, eventi e tutto il programmo OFF. Tema di quest'anno le "Fantasie - Narrazioni, regole, invenzioni".