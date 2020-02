Oscar, da Penelope Cruz a Charlize Theron: i look più belli

Roma, 10 feb. (askanews) - Da Natalie Portman in elegante cappa nera Dior con ricamati i nomi delle registe donne escluse dall'Oscar a Renée Zellweger in abito bianco monospalla Armani. Da Penelope Cruz con abito Chanel nero e cinta di perle, a Joaquin Phoenix che si è presentato con lo stesso abito della cerimonia dei Golden Globes. Da Charlize Theron, in nero anche lei Dior con mega spacco e maga scollatura, a Brie Larson con vestito rosa scintillante di Celine, fino a Laur Dern che ha scelto di portare alla cerimonia la mamma e i figli, elegantissima in nero e rosa Emporio Armani. I look più belli ed eleganti visti sul red carpet degli Oscar 2020.

(CREDIT: courtesy of A.M.P.A.S 2020)