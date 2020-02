Nuovo Nissan Juke, il crossover coupè pioniere di tecnologia

Milano, 7 feb. (askanews) - Fra un'auto e un veicolo spaziale ci sono molte più analogie di quanto si possa immaginare. E' il suggestivo messaggio che ha voluto trasmettere Nissan nel test drive in anteprima nazionale del nuovo crossover compatto Juke, che ha avuto, come momento clou, una emozionante esperienza di volo nel centro Aero Gravity di Pero, l'unica galleria del vento verticale in Italia dove grazie alla potenza di sei turbine si riesce a generare un flusso di aria a 370 km/h, simulando così l'assenza di gravità. A raccontare come la ricerca spaziale abbia aiutato a sviluppare tecnologie poi applicate alle auto, come ad esempio la propulsione a idrogeno, i sistemi di navigazione e di assistenza alla guida e i sensori per i controlli di svariati parametri, è stato l'astronauta Umberto Guidoni, che però ha voluto sottolineare come oggi sia vero anche il contrario: "Siamo arrivati alla situazione in cui la tecnologia che si sviluppo a terra è quasi avanzata come quella spaziale. Quindi a volte accade il contrario, che tecnologie terrestri trovano applicazione nello spazio".

Fra le tecnologiche "ereditate" dallo spazio, sul nuovo Juke spicca il sistema di assistenza alla guida ProPilot sviluppato da Nissan, disponibile nella versione con cambio automatico a doppia frizione, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata, nel traffico e in autostrada. Ma non solo: il nuovo Juke offre le più moderne tecnologie di sicurezza, fra cui il mantenimento della corsia, il rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento, e l'avviso e intervento angolo cieco, al debutto assoluto nel segmento dei crossover compatti. Molta la tecnologia anche a bordo grazie al nuovo sistema di infotainment NissanConnect, con integrazione Apple CarPlay e Android Auto e all'applicazione NissanConnect Services che permette, tramite lo smartphone, di fare una serie di operazioni da remoto Quanto al comportamento su strada il nuovo Juke, dotato del motore tre cilindri mille benzina da 117 cv, si è rivelato comodo, sicuro e dinamico, soprattutto nella modalità di guida Sport (Eco e Normale le altre opzioni) che interviene su motore, sterzo e sospensioni. Il cambio automatico a 7 rapporti è fluido e veloce ed è possibile cambiare marcia utilizzando le comode palette sul volante. All'interno l'abitacolo è ben rifinito e spazioso, anche per i passeggeri sui sedili posteriori, ed è dotato di un sistema audio con casse Bose, con speaker integrati nei poggiatesta. Prezzi a partire da 19.620 euro per la versione Visia con cambio manuale.