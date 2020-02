Conte sui femminicidi: dati allarmanti, c'è tanto da fare

Roma, 6 feb. (askanews) - "Noi recentemente ci stiamo interrogando sui femminicidi di qualche giorno fa, il fatto che sono state diffuse un po' di statistiche. Voi sapete che con il nuovo anno escono le statistiche dell'anno precedente, un'occasione per tornare a riflettere sul fenomeno dei femminicidi. In una sola settimana abbiamo avuto sei omicidi di donne, vittime di compagni, di mariti, di ex compagni e lì addirittura è un circolo ancora più perverso, si giustifica con l'amore e il troppo amore, ma noi sappiamo che l'amore non può far male. Abbiamo tanto da fare e lo vogliamo fare insieme, perché i dati sono allarmanti": il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la presentazione della campagna contro il bullismo a Roma, parla dell'aumento dei femminicidi ricordando le 6 donne uccise in una sola settimana.