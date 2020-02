Incidente Lodi, Fontana: fatto incredibile e insipegabile

Lodi, 6 feb. (askanews) - "E' una cosa che lascia increduli, la Frecciarossa è portata come esempio a livello mondiale. E' incredibile e inspiegabile. Dobbiamo cercare di capire cosa sia successo. C'erano in corso dei lavori, ma non si sa se esista un collegamento diretto" con l'incidente ferroviario di stamattina nel Lodigiano. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivato sul luogo del deragliamento a Ospedaletto Lodigiano. Fontana ha rivelato di aver parlato con l'ad del Gruppo Fs, Gianfranco Battisti. "Stanno svolgendo le indagini del caso", ha assicurato Fontana.