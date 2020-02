Sanremo, i Ricchi e Poveri reunion: "Sarà quel che sarà"

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Una reunion che fa storia. A cinquant'anni dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo e dal successo de "La prima cosa bella", tornano sul palco dell'ariston i Ricchi e Poveri.

Marina Occhiena, Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, hanno vogliono ricominciare da dove si erano lasciati e lanciarsi in una nuova avventura.

"Soprattutto rappresenta il ritrovare l'amicizia di noi quattro che avevamo quando eravamo ragazzini ma che il fato ci ha divisi. Ma ritrovarsi dopo 39 anni è una cosa che ci portavamo nel cuore e finalmente c'è stata l'occasione del cinquantesimo".

"Un pomeriggio ci siamo trovati da me, abbiamo stappato una bottiglia di Champagne e abbiamo cantato e ci siamo ritrovati ed è stato come se non fossero passati 39 anni". "E ci ricordavamo tutte le cose che uscivano, cantavamo anche in inglese, ballavamo e ci siamo ricordati tutto". "Ci ho pensato parecchio perchè ho lasciato il Festival il 13 febbraio del 2013 in un momento difficile, però poi ho detto reagire e ora cerco di scherzare sempre a me e agli altri, il Festival è una bella cosa, facciamo parte dell'arredamento: è il tredicesimo Festival, mio figlio è mancato nel 2013: che il tredici sia un numero cabalistico?"

Hanno registrato un disco e sul futuro non sanno che faranno ma come sempre: Sarà quel che sarà.