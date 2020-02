Sanremo, Enrico Nigiotti: Sono molto carico e voglio divertirmi

Sanremo, 5 feb. (askanews) - Enrico Nigiotti è pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo.

"Sono molto carico, cerco di sorridere tutto il giorno, poi finite le interviste mi chiudo in camera e cerco la concentrazione giusta, ma voglio divertirmi e pensare solo a quello. È la seconda volta ma è come fare l'amore con la stessa donna ma ogni volta come se fosse la prima volta, è questo Sanremo. Hai sempre un'altra storia addosso e questo rende tutto sempre nuovo.

Sulla sua canzone dice così:"Baciami adesso la definiscono una canzone d'amore ma è una canzone di passione, un dialogo con me stesso dove racconto una situazione di lontananza. Baciami adesso una richiesta, un urlo imperativo di riavvicinamento da questo sonno di lontananza".

Il cantante livornese poi ha parlato del suo duetto : "Col duetto ho avuto la riprova che Cristicchi è un grande artista e una grande persona. Ho scelto di portare Ti regalerò una rosa perchè è un brano stupendo perché tocca le stesse corde che ho toccato io lo scorso anno con Nonno Hollywood, quindi è come portare le mie due facce in uno stesso festival, volevo che fosse così".