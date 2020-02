L'inverno più caldo che mai a Mosca segna record a gennaio

Mosca, 5 feb. (askanews) - "Sole e gelo, giornata meravigliosa", direbbe Pushkin, poeta russo per eccellenza. Ma di gelo a Mosca ormai se ne vede davvero poco. Dopo il dicembre più caldo registrato in Russia, è arrivato anche il gennaio più caldo mai registrato in Russia. A riprova che il riscaldamento globale non è che all'inizio e il climate change è più che mai d'attualità.

Le anomalie sono di circa sei gradi in più rispetto alla norma nella Russia europea. Gennaio è stato anche straordinariamente caldo sul territorio della Yakutia - una delle regioni più fredde del pianeta - dove di solito le temperature raggiungono i -50 gradi. Quest'anno hanno toccato al massimo i -20.