Fiera Milano, torna Bit: contenuti per il mondo del turismo

Milano, 4 feb. (askanews) - Un compleanno importante, 40 anni, e una nuova edizione che vuole dare risposte a molte domande sul turismo contemporaneo. E' stata presentata dalla Terrazza 12 del Brian & Berry Building, BitMilano 2020, la fiera dedicata a tutta la filiera turistica che apre i battenti il 9 febbraio in un contesto internazionale complesso, ma con un sentiment positivo che la manifestazione rispecchia anche attraverso le presenze, che per quest'anno vedranno oltre 1100 espositori da tutto il mondo.

Ma a caratterizzare l'edizione 2020 della Bit, ci ha spiegato Simona Greco, Global Exhibitions Director di Fiera Milano, saranno soprattutto i contenuti. "Oggi più che mai - ha detto ad askanews - il contenuto è la predominante della manifestazione, quindi avremo sicuramente la vetrina delle nostre regioni e l'eccellenza italiana in tutte le sue peculiarità, ma anche l'eccellenza internazionale che torna. Il contenuto sarà il fil rouge che accompagnerà tutta la manifestazione e soprattutto che toccherà tantissimi temi".

Tra questi giocherà un ruolo importante la sostenibilità, ma come sempre ci saranno anche l'enogastronomia, la tecnologia e infine uno spazio dedicato ai temi caldi dell'oggi che necessitano di risposte per un'offerta turistica che non può non stare al passo con il presente. BitMilano poi vuole essere anche strumento di networking per approfondire la relazione tra player e buyer, oltre che una vetrina il più possibile globale, con alcune new entry come lo stato indiano del Kerala, Sarajevo, l'Ucraina. Elementi che, insieme all'attenzione al mondo degli eventi e del turismo LGBT, contribuiscono fortemente al taglio internazionale della fiera, tra i cui motivi di soddisfazione per quest'anno c'è anche il ritorno di ASTOI Confindustria Viaggi.

Appuntamento quindi a fieramilanocity, dal 9 all'11 febbraio, anche per festeggiare attraverso il mondo del turismo i 100 anni di Fiera Milano.