Sardine in piazza a Palermo manifestano contro Salvini

Palermo, 4 feb. (askanews) - Alcune centinaia di manifestanti, tra cui gli aderenti al movimento delle Sardine, si sono radunate ieri sera in piazza Verdi a Palermo, davanti al teatro Al Massimo dove il segretario della Lega Matteo Salvini ha tenuto un incontro pubblico con i suoi sostenitori. I manifestanti hanno esposto striscioni contro il leader del Carroccio e scandito slogan intonando "Bella ciao" oltre ad esibire citofoni di carta.

Salvini, che nel pomeriggio aveva disertato una passeggiata nel mercato storico di Ballarò dove decine di cittadini si sono radunate in un assemblea di contestazione all ex vicepremier, a proposito delle Sardine ha detto: "E un movimento che mi odia, cosa gli posso dire, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Però magari la fraintendono".