Coronavirus, Conte: evitare panico, prese cautele a Civitavecchia

Sofia, 30 gen. (askanews) - "Abbiamo adottato subito delle cautele per la nave nel porto di Civitavecchia. Una nostra equipe sanitaria è subito intervenuta per verificare e controllare che non ci siano rischi. Ci manteniamo aggiornati per adottare, se necessario, o intensificare ancora di più le nostre cautele, ma vi assicuro che già adesso, senza necessità di diffondere allarmismi. Non è proficuo e non serve a nulla diffondere panico, stiamo adottando tutte le iniziative e le cautele per fronteggiare nel modo più efficace i rischi connessi a questo virus. Da questo punto di vista non siamo preoccupati, ma siamo assolutamente vigili e prudenti nell'affrontare questa prospettiva": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul caso del sospetto contagio di coronavirus su una nave da crociera a Civitavecchia, durante la conferenza stampa a Sofia dopo l'incontro con il primo ministro bulgaro.