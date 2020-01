Elly Schlein: a sinistra non serve nuovo leader, ma nuovo metodo

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 30 gen. (askanews) - Elly Schlein è con le sue oltre 22.000 preferenze la candidata più votata alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna. La sua lista "Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista" a sostegno di Stefano Bonaccini viene ora guardata da molti con interesse. Sulla necessità di un nuovo leader per la sinistra nazionale, l'ex europarlamentare, 34 anni, afferma:

"Non credo tanto che serva un leader o solo un leader, alla sinistra serve un metodo nuovo e noi con 'Emilia Romagna Coraggiosa' abbiamo provato a metterlo in campo superando le frammentazioni, i personalismi, le logiche identitarie che troppo spesso ammalano il nostro campo e abbiamo provato a individuare insieme le persone più credibili sulle battaglie ambientali, sulle battaglie sociali, del lavoro e per i diritti e a costruire una lista che fosse uno spaccato inclusivo della società emiliano-romagnola e in sole tre settimane di campagna effettiva siamo riusciti a costruire un consenso del 4% che ci rende decisivi negli equilibri della nuova maggioranza".