Giro di usura milionario a Palermo, arrestati padre e figlio

Palermo, 29 gen. (askanews) - Tassi d'interesse che arrivavano fino al 520% annuo. La Guardia di finanza di Palermo ha arrestato due palermitani, padre e figlio accusati di associazione a delinquere finalizzata all'usura, all'estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e attività finanziaria abusiva.

Nell'inchiesta sono indagate cinque persone; sequestrati anche 7 immobili, 3 aziende, auto e beni di lusso per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro. Circa 20 le vittime accertate, identificate prevalentemente in imprenditori di Palermo e provincia.

A dare il via all'indagine la denuncia di un imprenditore che ha raccontato di aver dovuto restituire in un anno circa 1 milione a fronte di prestiti per 450mila euro.