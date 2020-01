Giornata memoria, Liliana Segre: ero nella Marcia della Morte

Roma, 27 gen. (askanews) - La senatrice a vita Liliana Segre intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa ha parlato della Giornata della memoria, 27 gennaio 1945, anniversario dell'ingresso delle truppe sovietiche nel campo di concentramento nazista di Auschwitz: "Quel 27 gennaio io non ero ad Auschwitz, non ho avuto la gioia di veder aperto quel cancello. C erano solo morti o persone malate che non avevano potuto obbedire al comando della "marcia della morte"", ha detto Segre, che sopravvisse prima al lager e poi appunto alla marcia forzata fuori dal campo. La guerra, ha ricordato Segre, era ancora aperta.

Il video integrale sul sito di RaiPlay, www.raiplay.it