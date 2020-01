L'Airbus decolla da solo, è la prima volta nella storia

Milano, 22 gen. (askanews) - Per la prima volta nella storia un Airbus, un A350, è decollato da solo, senza l'ausilio del pilota. Il test della nuova tecnologia ottica (Attol) sperimentata dal colosso europeo si è svolto all'aeroporto di Toulouse-Blagnac ed è riuscito con successo, per lo stupore dello stesso pilota, evidentemente tentato di riprendere in mano i comandi.