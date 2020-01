Torna "L'amica geniale", Lila e Lenù tra passioni e scoperte

Roma 21 gen. (askanews) - Torna dal 10 febbraio su Rai1 la serie-evento "L'amica geniale" con otto nuovi episodi tratti dal libro di Elena Ferrante "Storia del nuovo cognome". In questo secondo capitolo Lila (interpretata da Gaia Girace) si ritrova chiusa in un ruolo di moglie che non le appartiene, vittima anche della violenza del marito, mentre Elena (Margherita Mazzucco) attraversa una impasse nella sua carriera di studentessa modello. L'incontro, durante una vacanza ad Ischia, con Nino Sarratore, lo studente politicamente impegnato, cambierà il corso della vita delle due amiche, che si affrancheranno del rione e dalla loro passata esistenza. E sono proprio gli episodi di Ischia, il quarto e quinto, che vedono un avvicendamento alla regia, perché Alice Rohrwacher è dietro la macchina da presa al posto di Saverio Costanzo, cosceneggiatore e regista di tutti gli altri.

L'attesa per la nuova stagione è altissima e i primi due episodi verranno proiettati in anteprima al cinema il 27, 28 e 29 gennaio. Lo scorso anno di fronte alla tv in Italia si raccoglieva per ogni puntata una media di 7 milioni di spettatori, ma la serie è stata vista da 20 milioni di persone nel mondo, in 144 Paesi.

La giovane interprete di Elena, Margherita Mazzucco, dice: "Io credo che Elena, alla fine di tutto, dimostri una grandissima forza e dimostri che lei non è quello che è solo perché c'è Lila. Lei è stata una grande ad emanciparsi, a continuare a studiare, e questo poi l'ha portata lontanissimo, dove è arrivata.

Porto un messaggio positivo: le ragazze sono forti, sono fortissime e possono arrivare ovunque".