Grande festa al Museo d'Orsay per Mannarino con 6mila persone

Parigi, 17 gen. (askanews) - Ieri sera, giovedì 16 gennaio, Mannarino si è esibito live nella spettacolare cornice del Musée d'Orsay di Parigi, circondato da opere d'arte senza tempo, che hanno preso vita grazie alla sua musica che riecheggiava nella navata centrale. L'accoglienza è stata sorprendente. Primo artista italiano contemporaneo ad essere invitato come ospite d'onore della rassegna Curieuse Nocturne, Mannarino ha eseguito in due speciali set alcuni dei suoi brani più celebri e significativi, incantando con il sound colorato e profondo che lo contraddistingue i seimila presenti. Questa esibizione festosa, all'insegna dell'allegria, è stata l'occasione perfetta per annunciare il grande ritorno all'energia dei live: Mannarino è pronto a salire ancora una volta sul palco con un tour in partenza in autunno 2020 (9 ottobre Arena di Verona, 16 e 17 ottobre Roma, 20 ottobre Napoli, 23 ottobre Bari, 25 ottobre Catania, 29 ottobre Torino, 6 novembre Firenze, 14 novembre Milano).