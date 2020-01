Losanna, 17 gen. (askanews) - Greta Thunberg ha partecipato alla marcia per il clima a Losanna, in Svizzera. L'attivista si è unita ai suoi coetanei che ogni venerdì scendono in piazza per i "Fridays for future", una protesta per chiedere ai potenti della Terra di fare qualcosa di concreto contro i cambiamenti climatici.