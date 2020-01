L'arrivo in tribunale di Gigi Hadid per processo Weinstein

New York, 16 gen. (askanews) - Al via a New York la selezione dei giurati per il processo contro Harvey Weinstein, potente produttore di Hollywood accusato di aggressioni sessuali ai danni di decine di donne, che si è presentato in aula camminando con un deambulatore. Fra i giurati potenziali anche la top model Gigi Hadid che è arrivata in tribunale per la selezione. Dopo aver precisato di conoscere l'accusato e altre persone coinvolte nel processo, la modella ha aggiunto che si sente in grado di giudicare i fatti con "spirito aperto".