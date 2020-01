Prescrizione, Conte: spero Italia Viva valuti riforma complessiva

Algeri, 16 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Algeri interviene sulla prescrizione e sulle polemiche nella maggioranza dopo che Italia Viva ha votato con l'opposizione per abolire la riforma voluta da Alfonso Bonafede.

"Io sto lavorando, ho fatto vari incontri per la riforma del processo penale, a me non piace parlare di prescrizione, la prescrizione è una norma che si inserisce in un disegno complessivo; ai cittadini interessa una riforma del processo penale che abbrevi i tempi della giustizia, renda più efficiente il servizio giurisdizionale nell'interesse di tutti. Abbiamo fatto un incontro, in particolare l'ultimo, abbiamo trovato una sintesi e io mi sono speso molto, una sintesi che tiene conto del dibattito e dell'apporto di tutte le forze politiche. Ora con il ministro Bonafede stiamo lavorando a una versione definitiva che restituiremo a ciascuna forza politica per le valutazioni di merito. E ciascuna forza politica sarà invitata a non fermarsi a valutare una parte rispetto al tutto, parliamo di una riforma complessiva".

Il premier ha lanciato un messaggio a Italia Viva. "Offriremo a tutte le forze politiche, anche a Italia Viva, una riforma complessiva. Abbiamo accolto anche dei loro suggerimenti quindi mi aspetto che Italia Viva possa valutarla nel merito".