Pensioni, Capone: riforma Fornero devastante,mantenere quota 100

Roma, 16 gen. (askanews) - L'Ugl rivendica "l'origine" di quota 100 e pensa che sia una possibilità da mantenere per superare la riforma Fornero che ha prodotto "effetti devastanti". E' quanto sottolinea il segretario generale Paolo Capone. "Era nel nostro programma sindacale - dice - portato avanti dall'ex sottosegretario del Lavoro, Claudio Durigon, che era vicesegretario dell'Ugl prima che iniziasse la carriera politica. Abbiamo dato una risposta al sistema, affermando che è possibile cambiare".

Capone spiega che con quota 100 "c'è la possibilità di scegliere di andare in pensione in un'età assolutamente decente e conveniente". Il numero uno dell'Ugl boccia invece il reddito di cittadinanza, che "è stato un bell'esperimento, ma è un reddito di inclusione un po' allargato. Ha dato una risposta ai 4 milioni di poveri, ma non c'è possibilità di fare politiche attive del lavoro. Bisogna creare le condizioni affinché il lavoro ci sia. E per fare questo - conclude - bisogna fare piani industriali, avere cuore e attenzione nei confronti dello sviluppo del Paese".