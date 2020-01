"Tartarughe in viaggio", il corto di Greenpeace con Giorgia

Milano, 16 gen. (askanews) - Un corto per salvare le tartarughe. È stato realizzato per Greenpeace dallo studio Aardman, quello di "Galline in fuga" con la partecipazione in veste di doppiatori di Giorgia e Adriano Giannini. Sei delle sette specie di tartarughe marine sono minacciate di estinzione e il video "Tartarughe in viaggio" racconta proprio i pericoli che questi animali affrontano in un oceano sempre più minacciato dall'uomo.