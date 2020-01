Piove in Australia, una piccola tregua dopo i devastanti incendi

Roma, 16 gen. (askanews) - Dopo settimane finalmente è arrivata la pioggia a portare un po' di tregua nell'Australia devastata dagli incendi. In alcune regioni si sono verificati forti temporali, anche nello stato del Nuovo Galles del Sud, il più colpito dai roghi. L'acqua cade su una natura distrutta e spoglia, ma è una tregua. Anche l'aria in molte zone del Paese era diventata irrespirabile per i fumi tossici. "Siamo felici e sollevati di sentire quest'umidità nell'aria - dice una donna di Milton, nella regione della costa meridionale del Nuovo Galles del Sud - questo sistema le cose per un po' ma abbiamo bisogno di molta più pioggia".

Gli incendi in Australia, senza precedenti per durata e intensità, hanno provocato la morte di almeno 28 persone oltre ad aver ucciso migliaia di animali e aver distrutto completamente il territorio.