Incendi in Australia, Federer e Nadal donano 150mila euro

Roma, 15 gen. (askanews) - Applausi a scena aperta, alla Rod Laver Arena di Melbourne, per la divertente esibizione di Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas. Ed ancora, Naomi Osaka, Serena Williams, Petra Kvitova. I top player del ranking del tennis mondiale sono scesi in campo per una iniziativa davvero lodevole, la "Rally for Relief", organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla Croce Rossa, contro i terribili incendi che stanno colpendo l'Australia.

Il numero uno del tennis mondiale, Rafa Nadal: "Insieme a Roger Federer abbiamo deciso di donare 250 mila dollari australiani per la lotta agli incendi in Australia".

Il giocatore svizzero Roger Federer: "Non si sa mai quanto sia grave la situazione, poi se ne parla sempre di più e allora si comincia a capire che sia davvero grave".

Finora, attraverso le iniziative legate al mondo del tennis, sono stati raccolti oltre 2,8 milioni di dollari australiani (circa 1,7 milioni di euro). I tifosi da tutto il mondo possono inviare le proprie donazioni attraverso il sito redcross.org.au/tennis. Atp e Wta hanno deciso di donare 150 dollari per ogni ace messo a segno durante i tornei della stagione australiana. A queste donazioni, si aggiungono quelle dei singoli giocatori, sempre per ogni ace realizzato, e la vendita di oggetti e magliette messe all'asta, donazioni private e raccolte fondi, anche durante concerti.