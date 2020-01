Pirelli HangarBicocca, viaggio nel mondo di Cerith Wyn Evan

Milano, 14 gen. (askanews) - Pirelli HangarBicocca, nell'ambito del Public Program dedicato alla mostra "..the Illuminating Gas" di Cerith Wyn Evans, ha proposto al pubblico una serata dedicata all'approfondimento dei riferimenti artistici, culturali e cinematografici dell'artista britannico.

L'evento milanese si è sviluppato in due momenti, con la presenza dell'artista e del filmmaker Steve Farrer. Fra le opere proiettate "Silk screen", film del 1974, "Streets of London" del 2009, "Ten drawing" del 1976, "Lip Sync" del 1989 e "String 1 to 4" del 2012.